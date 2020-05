Nach der starken Vorwoche meldet sich der DAX am Montag mit weiteren Gewinnen zurück. Kurz vor Xetra-Handelsstart notiert der deutsche Leitindex 1,3 Prozent höher bei 11.221 Punkten. In der Vorwoche hatte er mit einer Rally von fast sechs Prozent bereits die Marke von 11.000 Punkten zurückerobert. Diese Themen sind am Montag für DAX-Anleger wichtig.Demonstrationen in HongkongDie Börsianer schauten ...

