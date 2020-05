Kaum verändert endeten die europäischen Börsen zum Wochenausklang, der EuroStoxx 50 konnte ein hauchdünnes Plus von 0,02% in den Schluss retten, was aber auf Wochensicht ein stolzes Plus von 4,9% bedeutete. Ebenfalls kaum Veränderung gab es für den CAC 40, der Dax konnte sich marginal um 0,1% verbessern, nur in London ging es für den FTSE 100 mit einem Minus von 0,4% etwas deutlicher nach unten. Hier drückten vor allem die Sorgen um ein Wiederaufflammen der Proteste in Hong Kong auf die Stimmung, nachdem die chinesische Regierung Pläne zu einem neuen Sicherheitsgesetz speziell für diese Region verfolgt. Vor allem die stark in Fernost engagierten Unternehmen mussten abgeben, der Lebensversicherer Prudential rutschte um 9,3% ab, HSBC fiel ...

