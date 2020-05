25.05.2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) wurde bereits Ende Januar - durch bisher unbewiesene Behauptungen in einem Report unbekannter Quelle ausgelöst - kurstechnisch "nach unten gedrückt", dann wurde die Aktie "weiter durchgereicht" im Rahmen des "Corona-Crash's" - das Geschäftsmodell war hier teilweise begründung. Jedenfalls scheint bisher der Carve-Out spezialist, wie man sich selber sieht, relativ gut durch die Krise zu kommen, so dass die Tiefstkurse von 10,78 EUR schon ein wenig übertrieben erschienen. Sah der Markt offensichtlich genauso, so dass ...

