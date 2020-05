Der Finanz- und Personalausschuss der Messe Düsseldorf GmbH hat unter der Leitung des Vorsitzenden, Oberbürgermeister Thomas Geisel, in seiner Sitzung am 19.05.2020 Petra Cullmann (55) und Bernd Jablonowski (55) als operative Bereichsleiter bestellt. Beide treten ihre neue Tätigkeit am 1. Juli 2020 an. Petra Cullmann steigt als erste Frau in die Geschäftsleitung der Messegesellschaft auf. "Wir freuen uns, dass der Aufsichtsrat unserer Empfehlung gefolgt ist, Petra Cullmann und Bernd Jablonowski als Bereichsleiter zu bestellen", sagt Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...