Geely 0.24% Vagabund (PLANET): Gui Shengyue, Chief Executive Officer von Geely Automobilehttp://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote.php?code=00175 sagte nach der Hauptversammlung, dass sich der derzeitige chinesische Automobilmarkt allmählich erholt. Wenn sich die neue Lungenentzündungsepidemie nicht weiter verschlechtert, glaube ich, dass der monatliche Umsatz in Zukunft steigen wird und die Verkäufe des Unternehmens im Mai sind ebenfalls gut, und es wurde betont, dass es keinen Plan gibt, das Ziel von 1,41 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr anzupassen. Er erklärte, dass die europäische Lieferkette schrittweise wieder aufgenommen wurde und das Unternehmen in diesem Jahr sechs neue Autos auf den Markt bringen wird, was sich positiv auf die ...

