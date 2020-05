++ Europäische Märkte wachsen trotz der Spannungen zwischen China und den USA ++ DE30 testete 11.300-Punkte-Marke ++ Bayer Gewinne aus Roundup-Ergebnisberichten ++Die Aktienmärkte in Europa eröffneten zu Beginn einer neuen Woche höher. In den ersten Minuten der europäischen Handelssitzung kam es jedoch zu einem starken Rückzug. Dennoch wurden die Verluste später wieder wettgemacht und DE30 schaffte es sogar, die 11.300-Punkte-Marke zu testen. Händler sollten bedenken, dass die Liquiditätsbedingungen an den Märkten aufgrund der Feiertage in Großbritannien und den USA heute schlechter sind. IFO zeigt Verbesserung, Deutschland hilft mittelständischen Unternehmen Der deutsche IFO-Index wurde heute um 10:00 Uhr veröffentlicht. Der Leitindex des Geschäftsklimas stieg im Mai sprunghaft von 74,3 auf 79,5 Punkte (Erwartung:. 78,5 Punkte). Der Teilindex der Erwartungen stieg ...

