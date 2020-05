Die Liste der meistgekauften Aktien der letzten Woche liest sich wie eine Historie der Corona-Krise. Quelle: Pixelbay via pexels Krisengewinner oder Turn-Around-Kandidaten? Absichern mit Edelmetall oder spekulieren auf Impfstoffhersteller? USA oder China? Aktuell bieten sich zig Investmentansätze an, um in der Krise Geld zu verdienen. Das zeigt sich auch an den bunt gemischten Top-10-Aktien der wikifolio-Toptrader. # Name ISIN Branche 1 First Majestic Silver Corp CA32076V1031 Edelmetall-Minen 2 Netflix US64110L1061 Unterhaltung 3 IVU Traffic Technologies DE0007448508 Software 4 BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...