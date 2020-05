Die Norges Bank handelt offenbar fleißig mit Do&Co-Aktien. Denn: Per 20. Mai wurde die 4 Prozent-Schwelle (4,05 Prozent) überschritten, nur einen Tag später wieder unterschritten. Laut Veröffentlichung hält der norwegische Investor per 21. Mai nun 3,79 Prozent der Do&Co-Stimmrechte.DO&CO ( Akt. Indikation: 45,65 /45,85, 0,88%) Andritz wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock per 21. Mai 2020 insgesamt 5,03 Prozent des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien halten. Davor waren es 4,91 Prozent.Andritz ( Akt. Indikation: 31,26 /31,36, 1,99%) Die Oberbank hat weitere Lenzing-Aktien gekauft, und zwar am 19. Mai 900 Stück zu je 44,9 Euro. In den abgelaufenen Wochen hat die Bank bereits des öfteren ...

