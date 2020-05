Mund-Nasen-Schutz, Gesichtschild, Desinfektionsmittel - das sind jene Dinge, die zu unserer "neuen Normalität" gehören. Dass man diese unabdingbare Ausstattung aus heimischer Produktion beziehen kann, dafür sorgen mitunter die Börsenotierten. Und noch für mehr. Das Management der heimischen Börsenotierten beweist in diesen Tagen ganz besonders stark ihre Fähigkeit für agiles Arbeiten. Flexibel und proaktiv beteiligen sie sich an der Bewältigung der Coronavirus-Krise. Die einen unterstützen mit ihren Produkten oder nutzen ihre Kontake, andere wiederum stellen ganze Produktionslinien auf die Herstellung von notwendiger Schutzausrüstung. Und sogar an SARS-CoV-2-Therapien und -Impfstoffen wird gearbeitet. Die Bereitschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...