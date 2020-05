Rund 96.000 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von etwa 10,5 Prozent. "Rund und etwa" ergeben sich, weil das ELBA-Internet zur Screenshot-Zeit gerade nicht erreichbar war. Unser wikifolio Stockpicking O¨sterreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +2.00% vs. last gabb, -21.94% ytd, +27.30% seit Start 2013. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.05.)

Den vollständigen Artikel lesen ...