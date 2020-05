Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 35,20 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 33,48 Dollar.Im Handel fehlte es am Montag an Impulsen, da in den USA Feiertag ist. In den vergangenen Wochen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...