In der neuen Ausgabe der "Börsenwoche" sprechen unsere beiden aktienlust.tv-Experten Mick Knauff und Jürgen Schmitt über das aktuelle Marktgeschehen. Die letzte Woche lieferte überraschend hohe Kurszuwächse, obwohl die Nachrichtenlage weiterhin alles andere als entspannt ist. Im Gegenteil. Der Ton zwischen den USA und China wird gerade wieder rauer. Sogar von einem möglichen Delisting chinesischer Aktie an der Wall Street ist inzwischen die Rede. Was steht jetzt in der neuen Woche auf der Agenda? ...

