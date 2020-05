The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2020



ISIN Name



AU000000AHZ5 ADMEDUS LTD

BMG5485F1692 LI + FUNG LTD HD-,0125

CA02452K1049 AMERICAN BATTERY METALS

CA2057192064 COMSTOCK METALS

CA54022L1040 LODGE RESOURCES INC.

US7678363075 RITTER PHARMACEUT.DL-,001

