Kräftig zulegen konnten innerhalb der letzten 30 Tage die Aktien des Saatguthersteller KWS Saat, der Kursgewinn in diesem Zeitraum beläuft sich auf knapp 20 Prozent. Heute legten die im SDAX gelisteten Papiere leicht um 0,4 Prozent auf 60,50 Euro zu. Damit hat KWS Saat inzwischen wieder genau das Kursniveau erreicht, auf dem die Aktien vor Ausbruch der Coronakrise gehandelt wurden. Auch am Chart lässt sich die V-Erholung eindrucksvoll nachvollziehen, rutschten die Aktien zum Höhepunkt am..

