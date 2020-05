Die Experten der NordLB sehen in den Aktien des größten deutschen Energieversorgers E.ON weiterhin eine Kaufgelegenheit. In seiner jüngsten Studie hebt NordLB-Analyst Holger Fechner "die mittel- bis langfristigen weiterhin guten Aussichten" hervor. Deshalb bestätigt er seine Einstufung mit "Kaufen" und belässt das Kursziel bei 11 Euro. E.ON-Aktien können heute 2,7 Prozent auf 9,81 Euro zulegen, bewegen sich damit in einem sehr starken Gesamtmarkt aber nur im DAX-Mittelfeld. Bis zu s..

