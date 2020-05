Das börsenotierte Biopharma-Unternehmen Marinomed Biotech AG hat Zahlen für das 1.Quartal präsentiert und dabei eine starke Umsatzsteigerung von 35 Prozent auf 1,01 Mio. Euro. Diese wurden fast ausschließlich im Segment Carragelose® erwirtschaftet. Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte trotz hoher F&E-Ausgaben auf -1,41 Mio. Euro (1-3/2019: -2,63 Mio.) verbessert werden. Das Quartalsergebnis war mit -1,57 Mio. Euro negativ, nach -3,24 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des ersten Quartals 2020 auf 10,23 Mio. Euro. Die Nachfrage bei Carragelose®-Produkten sei mit der Ankunft von COVID-19 in Europa im März eingesetzt und würde unverändert anhalten, so das Unternehmen. Laut Marinomed wird sich dies in ...

