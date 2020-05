Sehr häufig wurde gestern an der Börse Stuttgart die TUI Aktie gehandelt. Der Konzern möchte Ende Juni wieder Reisen nach Mallorca und anderen Reisezielen anbieten. TUI hatte Ende März einen KfW-Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro erhalten. Die Ratingagentur S&P vergibt für TUI ein Langfristrating von B- mit dem Zusatz "Credit Watch mit negativen Ausblick". Gestern setzte die TUI ihre Kurserholung mit einem Tagesplus von über fünfzehn Prozent fort. TUI notiert bei 3,90 Euro. Am 16. März fiel ...

