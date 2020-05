Weiter erholt präsentierten sich die europäischen Börsen zum Wochenauftakt, vor allem der sich im Mai über die Erwartungen erholende Ifo-Index hob die Stimmung und liess den EuroStoxx 50 mit einem Zuwachs von 2,3% schliessen. In Paris konnte der CAC 40 um 2,2% zulegen, der deutsche Dax verbesserte sich um 2,9%, in London waren die Börsen ebenso wie in den USA feiertagsbedingt geschlossen. Bei den Sektoren wurden die Bauwerte auf Grund des wiederkehrenden Optimismus besonders gesucht und konnten sich um 3,7% verbessern, ebenfalls stark waren die Technologiewerte mit einem Anstieg von 2,5%, der Rohstoffsektor konnte nur marginal höher schliessen, auch deshalb, weil große Unternehmen in diesem Sektor in London notieren und gestern nicht gehandelt ...

