Andritz erhielt von Volga Pulp and Paper Mill in Balakhna, in der Region Nizhnij Novgorod, Russland, das vorläufige Abnahmezertifikat (Provisional Acceptance Certificate) für den Umbau des bestehenden Holzschliff-Rejektsystems in eine TMP-Linie (Thermo-Mechanical Pulping). Aufgrund der Corona-Krise und um Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu vermeiden, wurde die komplette Inbetriebnahme über Remote-Support abgewickelt. Sergey Pondar, CEO von Volga Pulp and Paper Mill erklärt: "Durch die Corona-Pandemie musste das ANDRITZ-Team das Betriebsgelände während der Kommissionierung verlassen. Wir entschieden uns gemeinsam, über Remote-Unterstützung weiterzumachen, um so erhebliche Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der neuen TMP-Linie zu ...

