Die börsennotierte S Immo AG konnte im 1. Quartal die Mieterlöse um rund 10 Prozent auf 31,1 Mio. Euro steigern. Beim FFO I gelang eine Steigerung um 27,8 Prozent auf 13,8 Mio. Euro. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung drehte auf Grund der Covid-19-Pandemie allerdings ins Negative und betrug -31,5 Mio. Euro (Q1 2019: 9,9 Mio.). Das entspricht in etwa 1,3 % des IFRS-Immobilienvermögens. Für das erste Quartal ergab sich ein Periodenverlust von 21,4 Mio. Euro (Q1 2019: +15,1 Mio.). CEO Ernst Vejdovszky: "Die letzten Wochen des ersten Quartals waren bereits von der Covid-19-Pandemie geprägt, trotzdem waren wir in dieser Zeit operativ sehr stark unterwegs. Natürlich geht diese Krise an uns nicht spurlos vorüber, aber es sind nicht alle Regionen und ...

