Das Stabilisierungspaket des Bundes für die angeschlagene Lufthansa kommt bei Anlegern und Analysten gut an. Die Maßnahmen sind zwar komplex - aber besser als erwartet. Das treibt die Lufthansa-Aktie am Dienstag weiter nach oben.1. MilliardenkreditDer Konzern erhält über die Staatsbank KfW einen KREDIT in Höhe von 3 Milliarden Euro, an dem sich private Banken mit 600 Millionen Euro beteiligen. 2. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...