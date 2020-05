Das Phlegma des gestrigen Tages, ausgelöst von Feiertagen in den USA und dem Vereinigten Königreich, liegt hinter uns, frisch und - fast möchte man sagen "fröhlich" - geht es in die verbleibende Handelswoche. Und es wird mit neuem Mut an die Herausforderrungen herangegangen, so sieht es zumindest vorerst aus. Morgen wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Geheimnis lüften, wie sich die Kommission selbst den Corona-Wiederaufbaufonds vorstellt. Erwartet wird eine Misch-Variante aus der Flèche von Merkel und Macron sowie der Riposte der "Knausrigen Vier", hinter denen sich mittlerweile auch Estland und Finnland versammelt haben. Der Euro harrt der Dinge die da kommen mögen und hält sich etwas oberhalb der Mitte der zuletzt ...

