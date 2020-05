Der Megatrend Wasserstoff kehrt nach der kurzen Corona-Pause wieder in den Blickpunkt der Anleger zurück. Ein definitiver Trend, welcher vom Bewusstsein einer Corona-geschädigten Gesellschaft getragen wird, die Welt in Zukunft besser und sicherer machen zu wollen. Das rückt auch weiterhin Unternehmen wie Ballard Power, Nel ASA oder Plug Power in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...