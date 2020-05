Anfang der Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts, kurz vor Ende der Weltwirtschaftskrise, verkauften sogenannte "Schaufensterbäcker" ein Pfund Gebäckmischung einfacher Qualität in einer einfachen, runden und unetikettierten Blechdose zum Preis von einer Reichsmark.Dem in Hannover ansässigen Gebäckhersteller Bahlsen gefiel diese Art des Verkaufs und er bot die gleiche Menge Bahlsen-Gebäck in einer hochwertigen, bunt bedruckten Blechdose an. Das Konzept "Express-Dose", wie Bahlsen das Ganze nannte, wurde ein voller Erfolg. In Zusammenarbeit mit einem leistungsstarken preisgünstigen Dosenhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...