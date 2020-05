Der Verpackungsspezialist Storopack wird mit gleich zwei der begehrten und insgesamt zehn zu vergebenden "Pack The Future 2020 - Sustainable Plastic Packaging Awards" ausgezeichnet. Der Award in der Kategorie Produktschutz geht an die Onco-System Transportbox, eine temperaturgeführte Segmentlösung für den sicheren Versand von lebenswichtigen Medikamenten wie Zytostatika und Parenteralia, die von Apotheken, Kliniken und Laboren eingesetzt wird. Für besondere Innovationskraft verleiht die Jury außerdem den Sonderpreis, der in diesem Jahr an Storopack für die Zusammenarbeit mit seinem Kunden Living ...

