Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 26 mai 2020) - UrbanGold Minerals Inc. (TSXV: UGM) (« UrbanGold » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que la Société agrandit sa position de terrain dans le secteur de Troïlus, suivant la signature d'une entente définitive avec Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM »), en vertu de laquelle elle fera l'acquisition de la propriété Chemin Troïlus (la « propriété »). La propriété est constituée de 61 claims totalisant 3 314 hectares et est adjacente aux terrains présentement détenus par UrbanGold. En contrepartie de l'acquisition de la propriété (l'« acquisition »), la Société émettra 800 000 actions ordinaires, fera un paiement forfaitaire de 100 000 $ en espèces et prendra en charge la redevance préexistante de 2 % du rendement net de fonderie (« NSR »). L'acquisition reste sujette à l'obtention des approbations règlementaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Facilement accessible par la route, la propriété est située le long du couloir aurifère Troïlus, un horizon favorable le long duquel on retrouve, au nord-est, l'ancienne mine d'or de Troïlus, la zone aurifère Sud-ouest et la zone aurifère Cressida. La nouvelle acquisition porte la superficie totale des terrains détenus par UrbanGold dans le secteur favorable de Troïlus à 21 800 hectares. Une carte montrant l'emplacement de la propriété est ci-jointe et les lecteurs sont invités à visiter le site web d'UrbanGold pour de plus amples détails.





Personnes qualifiées

QPM - Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société, et Jean-Sébastien Lavallée, géo. (OGQ no773), vice-président à l'exploration, administrateur et actionnaire de QPM, tous deux des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

UGM - Mathieu Stephens, géo., président et chef de la direction d'UrbanGold, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami, où l'on trouve des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM consiste à trouver la prochaine mine d'or dans cette région.

À propos d'UrbanGold

UrbanGold Minerals Inc. est une société d'exploration pour les métaux précieux et les métaux de base, dont les activités sont concentrées dans les secteurs les plus favorables pour l'or au Québec. La Société se spécialise dans la génération de projets en tirant profit de sa grande expertise en exploration. Les actions ordinaires de la Société se transigent à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « UGM ».

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué peut contenir certains renseignements et énoncés prospectifs portant notamment, sans s'y limiter, sur la clôture de l'entente définitive et l'obtention des approbations règlementaires. Tous les énoncés inclus dans les présentes, autres que les énoncés de faits historiques, sont des renseignements prospectifs qui impliquent différents risques et incertitudes. Rien ne garantit que ces renseignements s'avéreront exacts, ainsi les résultats réels et les évènements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés en vertu de ces renseignements. Une description des hypothèses utilisées pour arriver à ces renseignements prospectifs et une description des facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs sont disponibles dans les documents d'UrbanGold déposés sur le site web de SEDAR à l'adresse: www.sedar.com. UrbanGold ne s'engage aucunement à mettre à jour les renseignements prospectifs, sauf si requis par les lois en valeurs mobilières applicables.

Pour de plus amples détails :

QPM

Jean-François Meilleur

Président

jfmeilleur@qpmcorp.ca

Téléphone: (514) 951-2730

Normand Champigny

Chef de la direction

nchampigny@qpmcorp.ca

Téléphone: (514) 979-4746

UGM

Mathieu Stephens, géo.

Président et chef de la direction

mstephens@urbangoldminerals.com

Jens Hansen, P. Eng.

Président du conseil

jhansen@urbangoldminerals.com

Téléphone: (613) 299-0666

www.urbangoldminerals.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.





