Ort des Tages: Adecco Filiale Klagenfurt. Adecco ist der größte Personalvermittler der Welt und zählt zu den zehn größten Arbeitgebern weltweit. Neben den 31.000 Mitarbeitern hat das Schweizer Unternehmen täglich rund 750.000 Zeitarbeitskräfte unter Vertrag. In Österreich hat man neben der Zentrale in der Wiener Mariahilferstraße weitere Filialen in Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Steyr. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)

