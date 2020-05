Almonty Industries Inc., der geoutete Kandidat für die Wiener Börse, gibt den Start des Börsenhandels der Aktien von Almonty auf Xetra, dem elektronischen Handelsplatz der Deutsche Börse AG in Deutschland (WKN: A1JSSD, ISIN: CA0203981034, Börsensymbol: 1MR), bekannt. mwb Wertpapierhandelsbank AG wird sich als designierter Sponsor mit sofortiger Wirkung um den Handel der Aktien von Almonty kümmern und damit zu einer höheren Liquidität und höheren Handelsumsätzen beitragen. Lewis Black, Chairman, President und CEO von Almonty, meint: "Nachdem unsere Aktien nun auch auf der Börsenplattform Xetra gehandelt werden, erwarten wir uns davon eine Stärkung unseres Profils in Europa. Dies ist Teil der aktuellen Strategie des ...

