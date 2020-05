Die Wiedereröffnung der Wirtschaft lockt Aktienkäufer aufs Börsenparkett. Die große Bewährungsprobe steht für den Fall an, sollte es zu einer zweiten Infektionswelle kommen. Dass diese wie von einigen medizinischen Experten auf jeden Fall kommt, stellen derzeit viele Anleger mit jeder Menge Optimismus allerdings in Frage. Der Deutsche Aktienindex hat heute die nächste psychologische Schallmauer von 11.500 Punkten durchbrochen und notiert damit kurz vor Handelsschluss weitere 140 Punkte im Plus. ...

