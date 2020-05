Die Aussicht auf eine Belebung der Wirtschaft in Folge gelockerter Maßnahmen gegen das Coronavirus hat am Dienstag die Börsen Europas nach oben getrieben. Der EuroStoxx 50 konnte um 0,9% nach oben klettern, der CAC 40 stieg in Paris um 1,4%, der Dax knüpfte mit einem Zugewinn von 1,0% an die Vortagsgewinne an und der FTSE 100 in London erzielte einen Aufschlag von 1,2%. Immer mehr Urlaubsländer heben mit dem Beginn der Sommerreisesaison ihre Einreisestopps auf und öffnen Strände, Hotels und Restaurants, die deutsche Regierung beispielsweise will mit 15. Juni die Reisewarnung für 31 europäische Staaten aufheben, auch Großbritannien, Italien Spanien und Luxemburg wollen die Einschränkungen lockern oder zur Gänze aufheben. Das half ...

