In einem freundlichen Gesamtmarkt liegt die Aktie von Infineon abgeschlagen am DAX-Ende. Der Grund: Eine Kapitalerhöhung am Dienstagabend, die den Anlegern gar nicht schmeckte.Der Chiphersteller hat sich am Kapitalmarkt zur Finanzierung der Cypress-Übernahme frisches Geld beschafft. Mit der Ausgabe neuer Aktien seien brutto 1,06 Milliarden Euro erlöst worden, teilte der DAX-Konzern am späten Dienstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...