Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland hat den Stabilisierungsmaßnahmen für die Deutsche Lufthansa in Höhe von 9 Milliarden Euro zugestimmt. Darin enthalten ist eine stille Einlage in Höhe von 5,7 Milliarden Euro. Die Deutsche Lufthansa muss für die Jahre 2020 und 2021 eine Vergütung von 4 Prozent dafür bezahlen. Bis zum Jahr 2027 steigt die Vergütung auf 9,5 Prozent an. Marktteilnehmer sind sehr gespannt, welche Auflagen die EU-Kommission der Lufthansa auferlegt. ...

