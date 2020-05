Nach Exasol kündigt sich in Frankfurt ein weiterer Börsegang an: Die PharmaSGP Holding SE, ein im Bereich Gesundheit für Endverbraucher tätiges Unternehmen (mit Marken wie u.a. Rubaxx oder Restaxil), bereitet für dieses Jahr einen Börsengang und die Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor. PharmaSGP führt ein breites Portfolio führender, chemiefreier, nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel und anderer Gesundheitsprodukte. In 2019 erwirtschaftete PharmaSGP einen Umsatz von 62,6 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 35,8 Prozent. Im Vergleich zum am 31. März 2019 endenden Dreimonatszeitraum stieg der Umsatz um 11,3 Prozent auf 16,7 Mio. Euro (Vorjahr: 15,0 Mio. Euro). Das EBIT ...

