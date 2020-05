von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Mittwoch, den 27. Mai 2020 Deutschland steckt nun auch offiziell in einer dicken Rezession. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 1. Quartal 2020 um 2,2 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2019. "Der stärkste Rückgang seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und der zweitstärkste Rückgang seit der deutschen Vereinigung", so das Statement der Statistiker. Da das BIP bereits im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...