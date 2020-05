Die Deutsche Bank konnte im gestrigen Handel mit einem Plus von 8,7 % die Gewinner-Spitze im DAX erobern. Auslöser dieser starken Performance war Vorstandschef Christian Sewing. Dieser hatte sich im Rahmen einer Investorenkonferenz in New York positiv über den bisherigen Verlauf des zweiten Quartals geäußert. Dabei lag der besondere Fokus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...