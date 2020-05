Die Impfstoff-Hoffnungen überschatten am Mittwoch im vorbörslichen Handel die Kommentare von US-Präsident Donald Trump. Der US500 gab am Dienstag in der letzten halben Handelsstunde fast die Hälfte seiner Gewinne ab, da Trump sagte, dass er sich darauf vorbereite, in dieser Woche Maßnahmen gegen chinesische Firmen und Beamte zu ergreifen. Auslöser für die erneuten Spannungen sind die Pläne Chinas, in Hongkong nationale Sicherheitsgesetze durchzusetzen, die die Rechte und Freiheiten der Bürger einschränken ...

