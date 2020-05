Am Mittwoch setzen die europäischen Indizes ihre starke Rallye fort. Dies ist der vierte Tag mit starken Zuwächsen und trotz der Nachrichten über die Unruhen in Hongkong steigen die Indizes weiter in die Höhe. Der DE30, der FRA40 und der EU50 gewinnen fast 2% an Wert. Der DE30 ist seit dem Tief im März um 46% gestiegen, wobei der Widerstand bei 11.830 Punkten zu beobachten ist: Das lokale Tief vom Oktober 2019. Quelle: xStation 5

