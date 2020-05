++ Europäische Märkte steigen; Vorschlag der EU-Kommission für den Recovery-Fonds im Fokus ++ DE30 überwindet die 11.700-Punkte-Marke ++ Ryanair will gegen die staatliche Beihilfe der Lufthansa klagen ++Die europäischen Märkte erholen sich für einen weiteren Tag und der DE30 testet die Marke von 11.700 Punkten. Es wird erwartet, dass die Europäische Kommission heute Nachmittag ihren eigenen Vorschlag für den Wiederaufbaufonds der EU vorstellt. Nach einem Leak beschleunigte sich allerdings die Aufwärtsbewegung. Eine deutsche Zeitung schrieb, dass sich die Europäische Kommission für einen Fonds in Höhe von 750 Milliarden EUR mit 500 Milliarden EUR an Zuschüssen entschieden habe (im Gegensatz zu Darlehen müssen Zuschüsse nicht zurückgezahlt werden). Abgesehen davon berichtete Bloomberg, dass die EU-Kommission 500 Milliarden EUR an gemeinsamen Schulden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...