Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG (ISIN: DE0006614001) wird am 8. Juli 2020 ihre virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre/-innen oder ihrer Bevollmächtigten abhalten. Der Konzern will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro (Vorjahr: 0,40 Euro) je Stammaktie und in Höhe von 0,53 Euro (Vorjahr: 0,48 Euro) je Vorzugsaktie ausschütten. Damit soll die Ausschüttung um 12,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...