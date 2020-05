In ihrem aktuellen Börsenbericht schreiben die Analysten von Raiffeisen Research: "An den globalen Leitbörsen ging es zuletzt weiterhin kräftig nach oben. Auffällig ist, dass in der aktuellen Phase sogar der heimische ATX Index verlorenen Boden gutmachen kann. Hauptthema an den Aktienmärkten bleibt derweilen die Coronakrise, wobei sich abseits dieser zuletzt diverse Nebenschauplätze auftaten, die aber wiederum auch indirekt mit Covid-19 zusammenhängen. So ging beispielsweise die Unternehmens-Berichtssaison zum ersten Quartal zu Ende, welche mit den Auswirkungen durch den Lockdown wohl eine selten so hohe Aufmerksamkeit durch Analysten erfahren hat. Unter dem Strich bleibt bei den S&P 500-Unternehmen ein Rückgang beim Gewinnwachstum von -14 % festzuhalten, wobei sich auf ...

