Am deutschen Aktienmarkt geht es auch am Donnerstag weiter aufwärts. Jedenfalls zeichnet sich ein positiver Start ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX kurz vorm Xetra-Start etwa 1,2 Prozent höher bei knapp 11.800 Punkte."Aus technischer Sicht sind wir an einem gefährlichen Punkt angekommen", konstatierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Der Aktienmarkt sei massiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...