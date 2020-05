Ist der Vorschlag der EU-Kommission zur Ausstattung des Corona-Wiederaufbaufonds, der gestern - in Grundzügen - vorgestellt wurde, ein Meilenstein in der Geschichte der EU? Ein Signal, ein Paukenschlag? Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Ich halte ihn für einen Fingerzeig, in welche Richtung es gehen sollte oder könnte, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Reaktion von EUR/USD fiel auch entsprechend verhalten aus, die 1,1000 wurde zwar "gerissen", aber von deutlicher Absetzbewegung ist da noch keine Spur. Der Markt hat in den letzten Jahren gelernt, dass derartige EU-Programme noch wochen- wenn nicht gar monatelang nachverhandelt, nachgebessert, verwässert und diverse Eigeninteressen noch eingebaut werden. Von gemeinsamer Fiskalpolitik fehlen bisher noch ...

