Die Erholungsrally an den europäischen Börsen ging auch zur Wochenmitte weiter, die zunehmenden Lockerungen in vielen Staaten sorgten für dementsprechende Unterstützung, auch das von der Europäischen Union in Aussicht gestellte 750 Milliarden Euro schwere Programm für die wirtschaftliche Erholung Europas kam bei Anlegern gut an. So konnte sich der EuroStoxx 50 um 1,7% verbessern, der CAC 40 zog in Paris um 1,8% an, der Dax erzielte ein Plus von 1,3% und für den FTSE 100 ging es in London ebenfalls um 1,3% nach oben. Einige Aktien aus der Reise- und Freizeitbranche gehörten in der Hoffnung darauf, dass die Lockerungen wieder eine Perspektive geben für das so wichtige Sommergeschäft, zu den Gewinnern. Das Kursfeuerwerk der TUI-Aktien vom ...

