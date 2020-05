Emser Salz ist vielen ein Begriff und steht für freie Atemwege und Gesundheit. Das höchste Gut der Menschen. Und wenn es um das Wichtigste im Leben eines jeden Menschen geht, ist natürlich der Anspruch an die Qualität der Produktkennzeichnung ebenso hoch wie der Anspruch an das Produkt selbst. Die Siemens & CO GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Bad Ems. Hier entstehen neben dem Traditionsprodukt Emser Salz, welches unter die Kategorie Arzneimittel fällt, auch Medizinprodukte, wie das Emser Nasenspülsalz oder die Emser Pastillen und eine Vielzahl weiterer Produkte für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...