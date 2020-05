COVID-19 Lungenentzündung: Sicher, rasch und standardisiert mittels Ultraschall-Protokoll erfassen DEGUM-Experte präsentierte Lungenultraschall-Protokoll auf der Online-Pressekonferenz der Fachgesellschaft/ Multicenter-Studie gestartet Berlin - Die ersten COVID-19 Fälle an deutschen Krankenhäusern kamen plötzlich und stellten viele Fachdisziplinen vor große Herausforderungen - so auch die diagnostischen Einheiten. Neben der Planung und Umsetzung von Hygienekonzepten befassten sich Mediziner an den ...

