In Deutschland werden immer weniger Abfälle über die Schiene transportiert. Die per Eisenbahn abgewickelten Transporte von Abfällen und Sekundärrohstoffen sanken 2019 gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent auf 11,5 Mio Tonnen, geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Es ist der niedrigste Stand in der seit neun Jahren von Destatis erhobenen Datenreihe. Im Jahr 2011 summierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...