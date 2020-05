Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) plant für das zurückliegende Geschäftsjahr eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 1,50 Euro, wie am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen des Geschäftsjahres 2019/20 berichtet wurde. Beim derzeitigen Kursniveau von 60,50 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 2,48 Prozent. Hornbach schüttet seit dem Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...