Dr. Reinhard Ulbrich, der ehemalige Business Director der Cyrel-Flexodruckplattensparte von DuPont in Europa, ist im alter von 89 Jahren verstorben. Dr. Ulbrich war in der Druck- und Verpackungsindustrie auf der ganzen Welt bekannt und spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Flexodrucks von einer fast handwerklich geprägten Industrie zu dem hochpräzisen Druckverfahren, das er heute ist. Viele betrachten ihn immer noch als den "König des europäischen Flexodrucks". Reinhard kam Anfang der 1960er Jahre zu DuPont in der Mylar-Filmsparte in der Schweiz und stieg die Karriereleiter des Unternehmens ...

