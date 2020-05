Die Zahl der Amerikaner, die in der Woche bis zum 23. Mai Arbeitslosenhilfe beantragten, belief sich auf 2,123 Millionen, womit sich die Gesamtzahl der Anträge seit dem 21. März, als die Coronavirus-Pandemie in den USA ausbrach, auf fast 41 Millionen beläuft. Dies entspricht fast einem Viertel der US-Arbeitskräfte. Die heutige Zahl lag leicht über den Markterwartungen von 2,1 Millionen. Nachdem in der Woche bis zum 28. März mit 6,867 Millionen ein Rekord erreicht wurde, sind die Anträge stetig zurückgegangen. ...

