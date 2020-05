Der S&P500 steigt munter weiter an und befindet sich vorbörslich bereits im Bereich von 3.060 Punkten. Damit nimmt der Index Kurs auf die Marke von 3.100 Punkten und befindet sich gar nicht mehr so weit vom Verlaufshoch bei 3.395 Punkten entfernt. Als würde es gar keinen weltweiten Shutdown gegeben haben ist nach so kurzer Zeit anscheinend wieder alles Sonnenschein. Und solange der S&P500 über seinem 200-SMA bei 3.000 Punkten notiert, ist im weiteren Verlauf auch mit steigenden Kursen zu rechnen. ...

